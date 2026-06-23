Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katılacağı 2026-YÖKDİL/2 için başvuru süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre başvuruların bitmesine son 2 gün kaldı. Şimdi ise adaylar ''YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Akademik kariyer hedefleyenler, lisansüstü eğitim başvurusu yapacak adaylar ve yabancı dil puanına ihtiyaç duyan birçok kişi gözünü YÖKDİL takvimine çevirdi. Başvurular için son günlere girilirken ''YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' soruları gündemde.

YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Başvuruları için son 2 gün!

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım sürüyor. Yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adayların katılacağı yılın ikinci YÖKDİL oturumu 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Başvuruları için son 2 gün!

YÖKDİL SON BAŞVURU NE ZAMAN?

2026-YÖKDİL/2 başvuru süreci 16 Haziran'da başladı. Başvurular 24 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı da tanınacak. Geç başvurular 30 Haziran 2026 tarihinde alınacak ve işlemler aynı gün saat 23.59'a kadar devam edecek.

YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Başvuruları için son 2 gün!

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu 8 Mart'ta düzenlenmiş ve sonuçlar 18 Mart'ta açıklanmıştı.

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