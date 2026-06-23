Piyasalarda dikkatler haziran TÜFE ve temmuz PPK kararına çevrildi. Haziranda TÜFE’nin aylık bazda 6 ay sonra ilk defa yüzde 1’in altında kalabileceği beklentisi öne çıktı. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde TCMB’nin de %40 olan fonlama faizini, 23 Temmuz’daki faiz kararına kadar %37’ye çekebileceği ifade ediliyor. Olumlu senaryoda bu süreçte paranın maliyetinde de düşüş yaşanabileceği aktarılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye piyasalarında iyimserlik devam ederken, dikkatler 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonuna çevrildi. Bu verinin, TCMB’nin faiz politikası için de oldukça kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

TCMB, haziran başındaki son faiz toplantısında iç talepte durgunluk işaretlerine ve Orta Doğu’daki risklere dikkat çekerek; politika faizini %37’de sabit bırakmış, buna karşılık piyasa fonlamasını %40 olan koridorun üst bandından sürdürme kararına devam etmişti. Bu hafta başında da gecelik faizler %40 seviyesinde gerçekleşti.

KOŞULLAR UYGUN OLURSA…

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Mert Güler, haziran ayında TÜFE'nin mevsimsel etkiler sebebiyle aylık %1 civarında gerçekleşebileceğini öngörerek “TCMB’nin son iletişimi, koşulların uygun olması halinde fonlamanın daha hızlı şekilde politika faizine yaklaştırılabileceğine işaret ediyor. Faizlerde daha hızlı gerileme, makro ihtiyati araçlara duyulan ihtiyacı artırabilir. Faiz gerilese de parasal duruş sıkı kalmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bankadan para çekecekler dikkat! 6 ay sonra kritik sinyal

İLK FAİZ İNDİRİMİ…

Analistler, gıda ve enerji fiyatlarında baskının hafiflediğini, bu veriler ışığında Merkez Bankası’nın da repo ihalelerini açarak, yakın zamanda piyasa fonlamasını %40'tan %37'ye çekebileceğini aktarıyor. Politika faizine geçiş sürecinin 23 Temmuz’daki PPK kararına yakın bir süreçte gerçekleşmesi halinde ise ilk faiz indiriminin eylülde gelebileceği tahminleri öne çıkmaya başladı.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Haziran enflasyonundan alınacak sinyallerin, TCMB’nin tekrar haftalık fonlamaya dönmesi açısından kritik olacağını belirten Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı da “Hali hazırda petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, dış varlıklarda son dönemde gözlenen artış eğilimi, TCMB’nin gecelikte net fonlamasının tekrar ‘eksi’ bölgeye geçmiş olması gibi gelişmelerin, faizde, gecelikten haftalık fonlamaya geçiş için koşulları oluşturmaya başladığını düşünüyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz %34” yorumunda bulundu.

Tokalı, yıllık enflasyonun mayısta zirveyi görmüş olabileceğini, TÜFE’nin aylık bazda ise Aralık 2025 sonrası ilk defa haziranda yüzde 1’in altına gelebileceğini öngördü.

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