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Ekonomi

‘Kırmızı altın’da hasat başladı! 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

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‘Kırmızı altın’da hasat başladı! 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

İhracatın 'kırmızı altın'ı olarak anılan kuru domateste tarım işçilerinin yoğun mesaisi İzmir Torbalı’da başladı. 13 kilogramdan 1 kilogram kuru domates çıkıyor, binbir emekle kurutulan domatesler Amerika’dan İtalya’ya 90’ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

‘Kırmızı altın’da hasat başladı! 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

COĞRAFİ İŞARETLİ TORBALI KURU DOMATESİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates üreticileri ve tarım işçilerinin yoğun mesaisi devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda hasat, taşıma, ayıklama ve kurutma süreçlerinin büyük bölümü yoğun emekle sürerken, coğrafi işaretli Torbalı kuru domatesi kent tarımının simgeleri arasında yer alıyor.

‘Kırmızı altın’da hasat başladı! 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ, ZORLU ŞARTLAR

Her yıl yaz sezonunda kıpkırmızı görüntüsüyle tarlalara renk katan kuru domatesin üretim ve hasat sürecini yerinde inceleyen Torbalı Pamukyazı Mahallesi'nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve saha ekipleri, üreticilerle görüştü. Sezon boyunca tarım arazilerinin yakınında kurdukları geçici alanlarla konaklayan işçiler, uzun çalışma saatleri ve zorlu iklim şartları altında üretime katkı sağlıyor.

‘Kırmızı altın’da hasat başladı! 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

13 KİLOGRAMDAN 1 KİLOGRAM ÇIKIYOR

Tarladan hasadı yapılan domatesler uygun şekilde dilimlenerek tuzlama işleminin ardından açık alanda doğal yöntemlerle güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma süreci, iklim şartlarına bağlı olarak ortalama 7 gün devam ediyor. Bu süreç sonunda yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilmiş oluyor. Alın terinin büyük paya sahip olduğu üretim sürecinde, ürünün kalite standardının korunması için kurutma aşaması büyük önem taşıyor.

‘Kırmızı altın’da hasat başladı! 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

İZMİR ÜLKE GENELİNDE 3. SIRADA

Kurutulan domatesler Amerika’dan İtalya’ya 90’ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. 2025 yılı verilerine göre İzmir'de 114 bin 769 dekar alanda 918 bin 829 ton sanayi domatesi üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye toplam sanayi domatesi üretiminin yüzde 14,12'sini karşılayan İzmir, ülke genelinde 3. sırada yer alıyor. İzmir genelinde ise Torbalı, yüzde 40,3’e denk gelen 370 bin 887 tonluk üretimle lider konumda. Torbalı’nın kuru domates üretimindeki bilgi birikimi ve ürün kalitesi, 2022 yılında coğrafi işaret ile de tescillendi.

 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir
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