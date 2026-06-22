YKS maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar netlerini hesaplamaya ve tahmini puanlarını öğrenmeye yöneldi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında elde edilen doğru ve yanlış sayıları üzerinden yapılan puan hesaplamaları, tercih dönemine hazırlanan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2026 TYT, AYT ve YDT puan hesaplama robotu...

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için sınav sürecinin ardından yeni bir dönem başladı. 2026 YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, elde ettikleri netlere göre puanlarını ve başarı sıralamalarını tahmin etmeye çalışırken, puan hesaplama sisteminin detayları da yeniden gündeme geldi.

YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

YKS puanları, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarında yaptıkları doğru ve yanlış cevaplar üzerinden hesaplanıyor. ÖSYM'nin uyguladığı sistemde her test için adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Böylece her adayın test bazında net sayısı belirlenmiş oluyor.

Ham puanların ardından tüm adayların sonuçları dikkate alınarak standart puan hesaplaması yapılıyor. Testlerin ortalama ve standart sapmaları üzerinden oluşturulan bu sistem sayesinde adayların başarı düzeyleri karşılaştırılabiliyor. Daha sonra ilgili puan türlerine göre ağırlıklı puanlar hesaplanarak TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları oluşturuluyor.

Yerleştirme puanlarının oluşumunda ise ortaöğretim başarı puanı (OBP) da etkili oluyor. Diploma notundan elde edilen OBP'nin eklenmesiyle adayların yerleştirme puanları ortaya çıkıyor.

YKS sınav puanı nasıl hesaplanır? 2026 TYT, AYT ve YDT puan hesaplama robotu

2026 TYT, AYT VE YDT PUAN HESAPLAMA ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı OGM Materyal platformunda hizmet veren YKS Puan Hesaplama Motoru, adayların tahmini puan ve sıralamalarını görmelerine yardımcı oluyor. Sistem üzerinden TYT, AYT ve YDT testlerinde yapılan doğru ve yanlış sayıları ile diploma notu girilerek yaklaşık sonuçlara ulaşılabiliyor.

Puan hesaplama robotu; TYT, Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil puan türlerinde tahmini puan oluşturabiliyor. Ayrıca öğrenciler elde ettikleri puanlara göre geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarını inceleyebiliyor ve tercih dönemine yönelik fikir sahibi olabiliyor.

Bu tür hesaplama araçları kesin sonuç vermese de adayların genel başarı düzeylerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Ancak resmi puanlar ve başarı sıralamaları yalnızca ÖSYM tarafından açıklanan sonuç belgelerinde yer alıyor.

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

YKS PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle İlgili Daha Fazlası