2026 YKS soru-cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı açıldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday, net hesaplama ve sınav değerlendirmesi için yayımlanan cevap anahtarını incelemeye başladı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı 2026 YKS maratonu sona erdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların merakla beklediği temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. İşte, PDF görüntüleme ekranı...

2026 YKS SORU CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 20 Haziran'da gerçekleştirilen TYT ile 21 Haziran'da uygulanan AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Böylece adaylar sınavda verdikleri cevapları kontrol ederek net hesaplamalarına başlayabilecek.

2026 ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2026 YKS soru-cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı! TYT, AYT, YDT soruları ve cevap anahtarları

TYT, AYT, YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmış oldu. Üniversite adayları, sınav performanslarını değerlendirmek ve yaklaşık puan hesaplaması yapmak için yayımlanan belgeleri incelemeye başladı.

YKS puanlarının hesaplanmasında doğru ve yanlış cevap sayıları temel alınıyor. Her adayın testlerdeki doğru cevaplarından yanlış cevaplarının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Daha sonra standart puan ve ağırlıklı puan hesaplamaları yapılarak TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları oluşturuluyor.

Adayların sonuçlara ilişkin asıl bekleyişi ise temmuz ayında sona erecek. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

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