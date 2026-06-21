Çinli uydu şirketi Yuanxin Satellite, ülkede ilk kez herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymayan standart bir akıllı telefonla uydu görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmenin kalitesinin ise karasal 5G şebekeleriyle benzer seviyede olduğu belirtildi.

Yuanxin Satellite, standart ticari akıllı telefonlar kullanılarak gerçekleştirilen ilk doğrudan uydu sesli görüşme testini başarıyla tamamladı. Test sırasında herhangi bir özel uydu telefonu veya harici anten kullanılmadı. Böylece mobil kapsamanın bulunmadığı bölgelerde de iletişim kurulabilmesi mümkün hale geldi.

Testler sırasında 9 Haziran 2026'da yörüngeye gönderilen deneysel bir uydu kullanıldı. Şirketin açıklamasına göre görüşme kalitesi mevcut 5G şebekeleriyle benzer seviyede gerçekleşti.

Sistemin temelini, L bandında çalışan dijital faz dizilimli antene sahip yeni nesil bir uydu oluşturuyor. Mühendisler, uydu haberleşmesindeki en büyük sorunlardan biri olan sinyal gecikmesi ve bozulma problemlerini çözmek için veri iletim parametrelerini dinamik olarak ayarlayan özel bir telafi sistemi geliştirdi.

MEVCUT MOBİL ALTYAPI İLE TAMAMEN UYUMLU

Teknolojinin en önemli avantajlarından biri ise mevcut mobil altyapıyla tamamen uyumlu olması. Bu sayede kullanıcılar, günlük hayatta kullandıkları akıllı telefonlarla doğrudan yörüngedeki uydulara bağlanabilecek. Bu gelişmenin Çin'in küresel uydu internet yarışındaki konumunu güçlendireceği belirtiliyor.

Testlerde Yuanxin Satellite uydusunun yanı sıra China Mobile 02 (CMCC-02) uydusu da görev aldı. Her iki uydu da Zhuque-2E Y6 roketiyle uzaya gönderildi ve gelecekte karasal ile uzay tabanlı iletişim ağlarının entegrasyonu için kullanılacak.

STARLİNK’E RAKİP

Şirketin halihazırda Qianfan uydu takımyıldızında aktif olarak yörüngede yer alan yaklaşık 200 uydusu bulunuyor. Planlar kapsamında 2027 yılına kadar bu sayının 1.296'ya çıkarılması, uzun vadede ise 15 binden fazla uydudan oluşan küresel bir iletişim ağı kurulması hedefleniyor. Amaç, dünyanın her noktasında kesintisiz yüksek hızlı mobil internet ve ses iletişimi sunmak.



Haberle İlgili Daha Fazlası