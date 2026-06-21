Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar geldi. İşte “iPhone Ultra” adıyla piyasaya çıkması beklenen cihazla ilgili gün yüzüne çıkan son detaylar.

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra'ya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Jon Prosser tarafından paylaşılan son görseller, şirketin cihaz üzerinde önemli tasarım değişiklikleri yaptığını gösteriyor. Prosser daha önce de sızıntılar nedeniyle Apple ile hukuki süreçler yaşamıştı.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, yeni modelde incelik konusuna büyük önem veriyor. İddialara göre cihaz, açıldığında yalnızca 4,5 mm kalınlığa sahip olacak. Bu değerle, şirketin mevcut iPhone Air modelinden daha ince bir yapı sunarak tarihin en ince iPhone’u olacak.

Appleın katlanabilir iPhoneu şekilleniyor: Tasarımdan yeni sızıntılar

Güncellenen tasarımda bazı donanımsal değişiklikler de dikkat çekiyor. USB-C bağlantı noktasının cihazın sol tarafına taşındığı, hoparlör çıkışlarının ise yeniden düzenlenerek iki ayrı grup olarak cihazın sağına yerleştirildi. Apple'ın bu değişikliklerle hem iç bileşen yerleşimini optimize etmeyi hem de daha ergonomik bir kullanım sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Appleın katlanabilir iPhoneu şekilleniyor: Tasarımdan yeni sızıntılar

Katlanabilir ekran tarafında ise Apple'ın ekran kırışıklığını minimum seviyeye indirecek yeni bir panel teknolojisi üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Amaç, cihaz açıldığında neredeyse düz bir ekran deneyimi sunmak. Bu yaklaşımın, katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olarak görülen ekran izi problemini büyük ölçüde ortadan kaldırabileceği ifade ediliyor.

Appleın katlanabilir iPhoneu şekilleniyor: Tasarımdan yeni sızıntılar

DAYANIKLI TİTANYUM GÖVDE

Rekor kıran incelikle birlikte modelin dayanıklı titanyum gövde ile gelmesi bekleniyor. Kullanıcıların telefonu kılıfsız kullanabilmesi için en uygun tasarımın tercih edildiği belirtiliyor.

KAMERA SİSTEMİ

Cihazın arka kısmında, iPhone Air sersine benzer bir tasarım yer alıyor. Ana lens ve ultra geniş açı lens kamera kurulumu bulunuyor.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Modelin beklenen sitem özellikleri ise gücünü A20 Pro işlemciden alacağı ve 12 GM RAM bulacağı yönünde. Face ID’nin yer almadığı cihazın ekran altı Touch ID ile geleceği belirtiliyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple’ın ilk katlanabilir cihazını, ilk iPhone modelinin piyasaya sürülmesinin 20.yılını kutlamak amacıyla Eylül ayında, iPhone 18 nesliyle aynı anca tanıtması bekleniyor. Modelin bileşenlerinin yüksek maliyeti, üst düzey ekran teknolojisi nedeniyle yaşanabilecek tedarik sorunları tam çıkış tarihini 2027’nin başlarına erteletebilir.

Modelin başlangıç fiyatının 2000 bin dolar olacağı, en üst donanımda ise 2200 dolar seviyesine çıkacak.

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