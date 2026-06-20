TurkNet’in GigaFiber ve fiber internet aboneliklerinde büyük bir fiyat artışı meydana geldi. İşte yeni abonelik fiyatları…

İnternet servis sağlayıcısı TurkNet, fiber internet ve GigaFiber internet fiyatlarına zam yaptı. Abonelik fiyatlarında büyük bir atış meydana geldi.

Aylık sabit 699,90 TL olan TurkNet internet paket fiyatı, 949,90 TL'ye yükseldi. Bu fiyat 100 Mbps fiber internet ve GigaFiber paketi için geçerli. 1000/50 paketi ise 200 TL’den 350 TL’ye yükseliyor.

Paket Eski Fiyat Güncel Fiyat GigaFiber 699,90 TL 949,90 TL 100 Mbps Fiber İnternet 699,90 TL 949,90 TL 1000/50 Paketi 200 TL 350 TL

12 AYLIK PEŞİN ÖDEMEDE ESKİ FİYAT GEÇERLİ

TurkNet’in 12 aylık peşin ya da 3 aya varan taksitle ödeme kampanyasında ise aylık fiyat 699,90 TL’de sabitleniyor. Yıllık 11.398,80 TL yerine 8.398,80 TL ödenerek 3 bin TL’lik bir avantaj sağlanıyor.

TurkNet’te taahhüt bulunmadığı için ayrılmak istendiğinde ise kalan ayların ücreti cayma bedeli ödemeden geri alınabiliyor.

MEVCUT ABONELER ETKİLENECEK Mİ?

TurkNet mevcut 12 ay peşin abonelik yapanlara gönderdiği mesajda, 1 Temmuz’dan itibaren internet hizmet bedelinin aylık 949,90 TL olacağını belirtirken, sabit fiyat avantajından yararlananların bu artıştan etkilenmeyeceğini bildirdi.

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