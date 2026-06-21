Samsung'un ortaya çıkan yeni patent başvurusu, şirketin katlanabilir telefon teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ettiğini gösteriyor. Patentte, katlanabilen ve aynı zamanda açılarak genişleyebilen, tuğla formuna sahip sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı yer alıyor.

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon dünyasında ezber bozacak sıra dışı bir patent başvurusuyla gündemde. Şirketin ortaya çıkan yeni konsepti, tamamen katlandığında kalın bir tuğlayı andıran ancak açıldığında devasa bir tablete dönüşen esnek bir cihazı gözler önüne seriyor. Katlanabilir, bükülebilir ve yuvarlanabilir ekran teknolojilerini tek bir gövdede buluşturan bu yeni tasarım, mobil pazarın geleceğine dair heyecan verici bir ipucu sunuyor.

Samsungdan sıra dışı patent: Tuğla şeklinde katlanabilir telefon geliştiriliyor

YENİ SAMSUNG PATENT BAŞVURUSU VE SIRA DIŞI TASARIM DETAYLARI

Samsung, gelecekteki mobil cihazlara yönelik ilginç konseptler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirketin son patent başvurusu, alışılmış akıllı telefon tasarımlarından oldukça farklı bir cihazı gözler önüne serdi. Patentte yer alan cihaz, ilk bakışta uzun, kalın ve köşeli bir tuğlayı andıran kompakt bir gövdeye sahip görünüyor.

KATLANABİLİR VE GENİŞLEYEBİLİR EKRAN TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Patent çizimlerine göre cihaz, kullanıcı ihtiyaç duyduğunda günümüzdeki telefonların ekranları gibi kullanılabiliyor. Bununla da sınırlı kalmayan cihaz, ekranın dışarı doğru açılmasıyla tablet benzeri çok daha büyük bir kullanım alanı sunabiliyor. Tamamen katlandığında ise cihazın birden fazla yüzeyinde ekran yer alıyor.

Samsung'un bu konseptte katlanabilir, bükülebilir ve yuvarlanabilir ekran teknolojilerini bir araya getirmeyi hedeflediği görülüyor. Patent görsellerinde, cihazın farklı kullanım senaryolarına göre boyut değiştirebildiği ve ekran alanını önemli ölçüde artırabildiği dikkat çekiyor.

Samsungdan sıra dışı patent: Tuğla şeklinde katlanabilir telefon geliştiriliyor

KALIN TASARIM VE GÜNLÜK KULLANIMDA PRATİKLİK SORU İŞARETLERİ

Tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise cihazın oldukça kalın bir yapıya sahip olması. Patentte herhangi bir boyut bilgisi paylaşılmasa da, kullanılan mekanizmalar nedeniyle bu konseptin günümüzdeki akıllı telefonlardan daha kalın olabileceği belirtiliyor. Bu durum, cihazın günlük kullanım açısından ne kadar pratik olacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

GELECEĞİN AKILLI TELEFONU GERÇEK BİR ÜRÜNE DÖNÜŞECEK Mİ?

Öte yandan söz konusu tasarımın şu aşamada yalnızca bir patent başvurusu olduğu unutulmamalı. Teknoloji şirketleri sık sık yenilikçi fikirler için patent başvurusu yapıyor ancak bu projelerin önemli bir kısmı hiçbir zaman ticari ürüne dönüşmüyor. Samsung'un bu sıra dışı tasarımı gerçek bir ürüne dönüştürüp dönüştürmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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