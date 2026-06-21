Türkiye yeni haftaya mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla giriyor. Meteoroloji haritalarına göre önümüzdeki 5 gün boyunca ülke genelinde yağış oldukça sınırlı kalırken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sıcaklıkların hafta ortasında 1-2 derece daha artacağını belirtirken, Hava Forum ise Avrupa'yı etkisi altına alacak "Devasa Ejderha Sıcakları" konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların normallerin üzerinde kalacağını belirterek, "Hafta ortasında sıcaklıklar 1-2 derece daha artacak. Özellikle İç Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 35 ila 40 derece arasında aşırı sıcaklıklar görülecek. Salı günü Doğu Anadolu'daki yağışlar dışında önemli bir yağış beklenmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıklar 30-31 derece arasında seyredecek. Ankara'da sıcaklıklar hafta sonuna doğru 31 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise sıcak hava etkisini daha güçlü hissettirecek, termometreler cuma günü 36 dereceyi gösterecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU Marmara Bölgesi genelinde açık ve güneşli hava hakim olacak. Edirne ve Çanakkale çevrelerinde sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselecek. Ege Bölgesi'nde ise özellikle Aydın çevresinde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken, haftanın ilk iki gününde iç ve yüksek kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Kahramanmaraş'ta ise perşembe günü sıcaklığın 38 dereceye ulaşması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde hafta başında yerel sağanaklar görülecek olsa da çarşamba gününden itibaren yağışlar bölgeyi terk edecek.

Karadeniz'de ise özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafta başında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda salı ve çarşamba günleri sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkenin en sıcak noktası olmayı sürdürecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AVRUPA'NIN TAMAMI KAVRULACAK Öte yandan Hava Forum da Avrupa için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Devasa Ejderha Sıcakları Avrupa'ya doğru harekete hazır. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Avrupa'nın tamamı kavrulacak. Londra'da bile sıcaklık 38 dereceye çıkabilir" ifadelerine yer verildi. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

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