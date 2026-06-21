Rize'nin Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölge halkını şaşkına çevirdi. Kapı ve pencereleri zorlayarak yaklaşık 20 eve giren davetsiz misafir, yiyecekleri dağıtıp eşyalara zarar verdi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaylada tedirginlik arttı.

Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlere kapı ve pencereleri zorlayarak girdi.

Bir gecede 20 eve girdi, bölge halkı isyan etti! Yetkiler uyardı: Bırakmayın...

Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.



Bir gecede 20 eve girdi, bölge halkı isyan etti! Yetkiler uyardı: Bırakmayın...

O anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir gecede 20 eve girdi, bölge halkı isyan etti! Yetkiler uyardı: Bırakmayın...

YETKİLİLER UYARDI: BIRAKMAYIN

Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

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