İhlas Haber Ajansı
Bir gecede 20 eve girdi, bölge halkı isyan etti! Yetkiler uyardı: Bırakmayın...
Rize'nin Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölge halkını şaşkına çevirdi. Kapı ve pencereleri zorlayarak yaklaşık 20 eve giren davetsiz misafir, yiyecekleri dağıtıp eşyalara zarar verdi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaylada tedirginlik arttı.
Özetle DinleBir gecede 20 eve girdi, bölge halkı isyan etti! Y...
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Yaşam 2 dk önce
Bir ayı, yaylada yaklaşık 20 eve girerek gıda malzemelerini dağıtmış ve eşyalara zarar vermiştir.
- Ayı, bazı evlere kapı ve pencereleri zorlayarak girmiştir.
- Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtmış ve eşyalara zarar vermiştir.
- Olay, yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiştir.
- Yetkililer, vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarmıştır.
- Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölge sakinleri arasında tedirginliğe neden olmuştur.
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Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlere kapı ve pencereleri zorlayarak girdi.
Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
O anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YETKİLİLER UYARDI: BIRAKMAYIN
Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
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