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İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Menderes-Gümüldür Kavşağı'nda, sağ şeritte ilerlediği esnada aniden sola doğru hatalı dönüş yapmak isteyen bir panelvan, aynı istikamette seyreden 64 yaşındaki Mustafa Durmaz kontrolündeki motosikletin şiddetle kendisine çarpmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan talihsiz motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; kuralların hiçe sayıldığı ve dikkatsizliğin az kalsın bir insanın hayatına mal olacağı o dehşet verici anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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