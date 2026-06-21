Babalar Günü’nde Ferdi Tayfur’un mezarı hayranlarının akınına uğradı. Usta sanatçının kabrinde duygusal anlar yaşanırken, oğlu Taha Tayfur da ziyaret sırasında babasına duyduğu özlemi ve ondan kalan en büyük öğüdü anlattı.

Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini koruyor. Usta sanatçı, Babalar Günü’nde de unutulmadı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevenleri, Ferdi Tayfur’un mezarını ziyaret ederek dualar okudu, kabri başında yoğunluk oluştu.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasının kabrini ziyaret etti. Hayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla dikkat çekti ve takdir topladı.

Babalar Günü'nde Ferdi Tayfur'un mezarına akın ettiler: Oğlu Taha Tayfur kabri başında duygulandırdı

Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Sayfa kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Babalar Günü'nde Ferdi Tayfur'un mezarına akın ettiler: Oğlu Taha Tayfur kabri başında duygulandırdı

FERDİ TAYFUR'UN NASİHATI

Muhabirin, "Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?" sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

Babalar Günü'nde Ferdi Tayfur'un mezarına akın ettiler: Oğlu Taha Tayfur kabri başında duygulandırdı

"Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum."

Babalar Günü'nde Ferdi Tayfur'un mezarına akın ettiler: Oğlu Taha Tayfur kabri başında duygulandırdı

Röportajın devamında muhabirin, "Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı:

"En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak."

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