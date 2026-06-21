Babalar Günü'nde Ferdi Tayfur'un mezarına akın ettiler: Oğlu Taha Tayfur kabri başında duygulandırdı
Babalar Günü’nde Ferdi Tayfur’un mezarı hayranlarının akınına uğradı. Usta sanatçının kabrinde duygusal anlar yaşanırken, oğlu Taha Tayfur da ziyaret sırasında babasına duyduğu özlemi ve ondan kalan en büyük öğüdü anlattı.
- Babalar Günü'nde Ferdi Tayfur'un mezarı Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenleriyle doldu.
- Taha Tayfur, babasının kabrini ziyaret ederek hayranlarıyla ilgilendi ve babasının en büyük nasihatinin çok çalışmak olduğunu söyledi.
- Taha Tayfur, babasıyla Babalar Günü'nü muhtemelen görüntülü arayarak geçireceğini belirtti.
Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini koruyor. Usta sanatçı, Babalar Günü’nde de unutulmadı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevenleri, Ferdi Tayfur’un mezarını ziyaret ederek dualar okudu, kabri başında yoğunluk oluştu.
Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasının kabrini ziyaret etti. Hayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla dikkat çekti ve takdir topladı.
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Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Sayfa kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu.
FERDİ TAYFUR'UN NASİHATI
Muhabirin, "Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?" sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:
"Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum."
Röportajın devamında muhabirin, "Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı:
"En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak."