A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunda Eda Erdem'in bulunmaması voleybolseverlerin dikkatini çekti. Uzun yıllardır Filenin Sultanları'nın kaptanlığını yapan tecrübeli oyuncunun listede yer almaması "Eda Erdem milli takımı bıraktı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları Ankara'da devam ederken, Filenin Sultanları ilk iki maçında etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye, Belçika'yı 3-0 mağlup ederek başladığı ikinci haftada Fransa'yı da 3-0 yenerek önemli bir çıkış yakaladı. Milliler, turnuvada geride kalan altı karşılaşmada dört galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti. Almanya karşılaşması ekranlarda sürerken Eda Erdem milli takımı bıraktı mı, kadroda neden yok merak edildi.

Eda Erdem milli takımı bıraktı mı, kadroda neden yok? Kaptan Erdem kadroda yer almadı

EDA ERDEM MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Eda Erdem tarafından milli takımı bıraktığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Eda Erdem'in geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Milletler Ligi döneminde dinlendirilmesinin tercih edilmiş olabileceği konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun sezonun ilerleyen bölümünde yeniden milli takım kadrosuna dahil olabileceği belirtiliyor.

Eda Erdem milli takımı bıraktı mı, kadroda neden yok? Kaptan Erdem kadroda yer almadı

EDA ERDEM NEDEN YOK?

Eda Erdem'in kadroda neden yer almadığına dair resmi bir gerekçe sunulmadı. 2026 VNL için açıklanan geniş kadroda Eda Erdem'in yanı sıra Simge Aköz, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Alexia Carutasu ve Meliha Diken gibi önemli isimler de yer almadı.

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