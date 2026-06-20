A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabında yoluna devam ederken voleybolseverlerin gündeminde iki önemli isim yer alıyor. Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncuları Zehra Güneş ve Karmen Aksoy'un maç kadrolarında bulunmaması, milli takım taraftarlarının dikkatini çekti. Zehra Güneş neden yok, sakat mı, Karmen Aksoy neden oynamıyor merak edilirken millilerimizin durumuna ilişkin açıklama TVF'den geldi.

Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ve Fransa karşısında aldığı galibiyetlerle başarılı bir başlangıç yaptı.

Almanya ile karşılaşması süren millilerimizde ise bazı eksikler dikkat çekti. Gözler sakatlığı duyurulan Ebrar Karakurt'u ararken ''Zehra Güneş neden yok, sakat mı, Karmen Aksoy neden oynamıyor?'' merak edildi.

Zehra Güneş neden yok, sakat mı, Karmen Aksoy neden oynamıyor? VNL 2. hafta Ankara etabında yer almadılar!

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncularından Zehra Güneş, yaşadığı bel rahatsızlığı nedeniyle Ankara etabında forma giyemiyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli voleybolcuda yapılan kontroller sonucunda lomber diskopati tespit edildiği belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Zehra Güneş'in ağrılarında azalma olduğu ifade edilirken, takım antrenmanlarına ve maç temposuna uyum süreci sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

Zehra Güneş neden yok, sakat mı, Karmen Aksoy neden oynamıyor? VNL 2. hafta Ankara etabında yer almadılar!

KARMEN AKSOY NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Genç orta oyuncu Karmen Aksoy ise Belçika karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Yapılan kontrollerde milli voleybolcunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, oyuncu için cerrahi tedavi kararı alındığını duyurdu. Ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından Karmen Aksoy'un sahalara dönüş takvimi belli olacak.

Zehra Güneş neden yok, sakat mı, Karmen Aksoy neden oynamıyor? VNL 2. hafta Ankara etabında yer almadılar!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 19.30'da Almanya ile karşı karşıya gelirken, Ankara etabındaki son maçında 21 Haziran'da saat 19.30'da Çin ile mücadele edecek.

Milli takım daha sonra Japonya'nın Kansai kentinde düzenlenecek üçüncü hafta maçlarında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak.

20 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

Haberle İlgili Daha Fazlası