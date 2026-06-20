A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da yoluna devam ederken, voleybolseverlerin en çok merak ettiği oyuncularımızdan biri de Ebrar Karakurt oldu. Almanya karşılaşması öncesi ''Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı?'' sorusu gündeme getirildi. TVF ise konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı merak edilirken Belçika ve Fransa karşılaşmalarında forma giymeyen milli voleybolcumuzun Almanya maçı öncesinde de kadroda yer almaması dikkat çekti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçı için ise geri sayım başladı.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları VNL 2. hafta kadrosunda yer almadı

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK, SAKAT MI?

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ikinci hafta maçlarının kadrosunda yer almadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli voleybolcunun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artması üzerine yapılan kontrollerde sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildiği bildirildi.

Tedavisine başlanan Ebrar Karakurt'un iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesinin beklendiği açıklandı.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları VNL 2. hafta kadrosunda yer almadı

KADRODA KİMLER VAR?

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları VNL 2. hafta kadrosunda yer almadı

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ankara etabına Belçika ve Fransa karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetlerle başlayan Filenin Sultanları, Almanya karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Turnuvada şu ana kadar 6 maçta 4 galibiyet elde eden milliler, ikinci haftayı başarılı sonuçlarla tamamlamayı amaçlıyor.

Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları VNL 2. hafta kadrosunda yer almadı

FİLENİN SULTANLARI'NIN KALAN MAÇ PROGRAMI

20 Haziran 2026

Türkiye - Almanya | 19.30

21 Haziran 2026

Türkiye - Çin | 19.30

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