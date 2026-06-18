A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Kadınlar VNL 2. etap ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynadı.

Filenin Sultanları, Fransa karşısında da parkenden 3-0 galip ayrıldı ve Ankara etabında 2'de 2 yaptı.

Organizasyonda Türkiye'nin 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takım, Fransa'ya karşı son 5 resmi maçı da kazandı.

AY-YILDIZLILARIN İKİNCİ ETAP MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

- 20 Haziran Cuma:

19.30 Türkiye-Almanya

- 21 Haziran Cumartesi:

19.30 Türkiye-Çin

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