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Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

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Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Bayern Münih ile Aston Villa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün dikkat çeken bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın iki köklü kulübünü buluşturacak karşılaşma öncesinde futbolseverler Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçının saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

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Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık maçları devam ederken günün öne çıkan karşılaşmalarından biri Bayern Münih ile Aston Villa arasında oynanacak. Mücadele de iki takımın da yeni sezon öncesindeki son durumunu görmesi açısından önem taşırken, karşılaşmanın Türkiye'deki yayın programı da belli oldu. Peki, Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH-ASTON VILLA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 15.00'te oynanacak. Hong Kong'daki Kai Tak Stadium'da gerçekleştirilecek karşılaşma, iki ekibin de 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık programının önemli maçlarından biri olacak.

Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri
Başlık ResmiBayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

BAYERN MÜNİH-ASTON VILLA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Aston Villa hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT'nin 7 Ağustos 2026 tarihli yayın akışında karşılaşmaya ilişkin yayın programı yer alırken futbolseverler mücadeleyi saat 15.00 itibarıyla takip edebilecek.

Karşılaşma, Bayern Münih'in Asya turunun kapanış maçlarından biri olması nedeniyle de öne çıkıyor. Aston Villa ise yeni Premier Lig sezonuna hazırlanırken güçlü bir rakip karşısında son durumunu test edecek. İki takımın Hong Kong'daki mücadelesi Türkiye'de TRT Spor aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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