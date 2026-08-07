Gabriel Sara'nın Galatasaray kararı: Transfer bekleniyordu, son hamle kafa karıştırdı

Galatasaray'ın Ağustos 2024'te 18 milyon euroya Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, hakkında çıkan transfer iddialarına rağmen İstanbul'da yeni bir eve taşınarak, mobilya siparişi verdi. Şu ana kadar resmi bir teklif almayan Brezilyalı orta sahanın bu adımı, sarı-kırmızılı takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın takımdaki geleceği netleşmedi. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfer döneminde adı birçok kulüple anılsa da, sarı-kırmızılılara cazip bir resmi teklif gelmiş değil. Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Sara, İstanbul'da kalacak gibi hareket ediyor.

YENİ EVE TAŞINDI, MOBİLYA SİPARİŞİ VERDİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu, ayrılık iddialarına rağmen yeni mobilya siparişi verdi. Sara'nın yeni bir eve taşındığı ve mobilyaları da bu ev için yenilediği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun bu hamlesi, sarı-kırmızılı kulüpte uzun vadeli kalacağının güçlü bir işareti olarak yorumlandı.

Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NA SAKATLIK ENGELİ

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yapan Sara, sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti. Brezilya'da kısa süre de olsa forma giyen futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu kadrosuna davet almamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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