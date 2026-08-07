Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Gabriel Sara'nın Galatasaray kararı: Transfer bekleniyordu, son hamle kafa karıştırdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gabriel Sara'nın Galatasaray kararı: Transfer bekleniyordu, son hamle kafa karıştırdı

Galatasaray'ın Ağustos 2024'te 18 milyon euroya Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, hakkında çıkan transfer iddialarına rağmen İstanbul'da yeni bir eve taşınarak, mobilya siparişi verdi. Şu ana kadar resmi bir teklif almayan Brezilyalı orta sahanın bu adımı, sarı-kırmızılı takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın takımdaki geleceği netleşmedi. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfer döneminde adı birçok kulüple anılsa da, sarı-kırmızılılara cazip bir resmi teklif gelmiş değil. Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Sara, İstanbul'da kalacak gibi hareket ediyor.

YENİ EVE TAŞINDI, MOBİLYA SİPARİŞİ VERDİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu, ayrılık iddialarına rağmen yeni mobilya siparişi verdi. Sara'nın yeni bir eve taşındığı ve mobilyaları da bu ev için yenilediği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun bu hamlesi, sarı-kırmızılı kulüpte uzun vadeli kalacağının güçlü bir işareti olarak yorumlandı.

Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiGabriel Sara'nın, Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NA SAKATLIK ENGELİ

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yapan Sara, sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti. Brezilya'da kısa süre de olsa forma giyen futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu kadrosuna davet almamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Borç ödemek için kaldı: Galatasaray
KÖŞE YAZILARI

Borç ödemek için kaldı: Galatasaray'da hesap şaştı!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Karşı şeride geçip dehşet saçtı! Tırın 4 araca çarptığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Karşı şeride geçip dehşet saçtı! Tırın 4 araca çarptığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaydet
252 genç yetenek kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de attı
252 genç yetenek kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de attı
Kaydet
İlk hedefi okul değilmiş! Tayland’daki katliamda kan donduran detaylar: Saldırgan öğrencinin evindeki dehşet ortaya çıktı
Tayland’daki katliamda kan donduran detaylar
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.