A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde kritik mücadelelerinden birine daha çıkıyor. Ankara'da taraftarının önünde mücadele eden Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki üçüncü sınavında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Şimdi ise tüm Türkiye ''Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir merak edilirken VNL 2. hafta müsabakaları hız kesmeden sürüyor. Milletler Ligi'nin Ankara ayağına etkili bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk iki maçında rakiplerine set şansı tanımadı. Belçika karşısında rahat bir galibiyet elde eden milliler, ardından Fransa'yı da 3-0 mağlup ederek moral depoladı. Turnuvadaki toplam performansına bakıldığında Türkiye, geride kalan altı karşılaşmada dört galibiyet ve iki yenilgi aldı.

Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı FIVB Milletler Ligi karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler Türkiye-Almanya voleybol maçını ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da takip edebilecek.

Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile 20 Haziran 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Almanya voleybol maçı saat 19.30'da başlayacak.

Belçika ve Fransa karşısında aldığı galibiyetlerle moral bulan Filenin Sultanları, Ankara etabındaki başarılı performansını Almanya karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları, Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Milliler daha sonra ikinci haftanın son maçında Çin ile kozlarını paylaşacak.

20 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin

Filenin Sultanları Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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