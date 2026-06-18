A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahaya çıkmaya devam ediyor. Ankara'da düzenlenen organizasyonda ilk maçında Belçika'yı set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci sınavında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Şimdi ise gözler ''Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarına çevrildi. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve VNL 2. hafta detayları...

Milletler Ligi'nde şu ana kadar 5 karşılaşmaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Ankara etabının açılış maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, moral depolayarak Fransa karşılaşmasına hazırlanıyor. Fransa ise organizasyonda oynadığı 5 maçın yalnızca birini kazanabildi. Turnuvada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet bulunan rakip ekip, Ankara'da sürpriz bir sonuç elde etmeye çalışacak. Peki, Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi karşılaşması

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da takip edilebilecek.

Ankara etabına Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan milliler, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi karşılaşması

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2026 FIVB Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Fransa voleybol maçı 18 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantinli Nicolas Casado ile Bosna Hersekli Sinisa Ovuka hakem ikilisi yönetecek. Organizasyonda şu ana kadar Türkiye 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, Fransa ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle yoluna devam ediyor.

Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi karşılaşması

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

18 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin



3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi karşılaşması

FİLENİN SULTANLARI ANKARA ETABI KADROSU

Kadroda pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas bulunurken pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer alırken orta oyuncu olarak Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi.

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge forma giyecek.

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