Öğretmenlerden rapor isyanı! Eğitim-Bir-Sen eylem kararı aldı
Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlere zorunlu tutulan "Öğrenci Gelişim Raporları" uygulamasına karşı harekete geçti. Sendika, rapor ve veri girişlerinin yalnızca gönüllülük esasına göre yapılması gerektiğini savunarak ülke genelinde eylem kararı aldığını duyurdu.
- Uygulamanın mevcut haliyle öğretmenlere ek iş yükü getirdiği, angarya yasağına aykırılık oluşturduğu, dinlenme hakkını ihlal ettiği ve iş ile aile yaşamı arasındaki dengeyi olumsuz etkilediği ifade edildi.
- Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme toplantısı sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu verilen 'Öğrenci Gelişim Raporları'nın ortaokul ve liselerde gönüllülük esasına göre hazırlanması yönünde eylem kararı alındı.
- Bu eylem kararı, ilgili işlemlerin öğretmenlerin istemeleri halinde yerine getirilmesi, bunun dışında ise zorunlu tutulmaması yönündedir.
Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, öğrenci gelişim raporlarının öğretmenler tarafından gönüllülük esasına göre hazırlanması gerektiğini savunduklarını belirtti.
"ÖĞRETMENLERE EK İŞ YÜKÜ"
Uygulamanın mevcut haliyle öğretmenlere ek iş yükü getirdiğini ifade eden Miran, bunun angarya yasağına aykırılık oluşturduğunu, öğretmenlerin dinlenme hakkını ihlal ettiğini ve iş ile aile yaşamı arasındaki dengeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Miran yaptığı açıklamada Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu'nun Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.
EYLEM KARARI ALDILAR
Uygulamanın ulusal ve uluslararası hukuk metinleri çerçevesinde incelendiğini belirten Miran, "Sendika yönetimi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu olarak verilen 'Öğrenci Gelişim Raporları' kapsamında sınıf ve öğrenci düzeyinde rapor hazırlanması ile e-Okul modülleri üzerinden veri girişine ilişkin işlemlerin, ortaokul ve liselerde öğretmenlerin gönüllülük esasına göre istemeleri halinde yerine getirilmesi, bunun dışında ise zorunlu tutulmaması yönünde eylem kararı tüm şubelere duyuruldu" dedi.
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Açıklamanın devamında, "Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere zorunlu tutulan 'Öğrenci Gelişim Raporları' olarak adlandırılan, öğrenci gelişiminin takibi amacıyla sınıf ve öğrenci düzeyinde öğrenci gelişim raporları hazırlanması ile bu kapsamda e-Okul ilgili modülleri üzerinden veri girişi zorunluluğu işlemlerinin, öğretmenler tarafından ortaokul ve liselerde gönüllülük esasına göre istenmesi hâlinde gerçekleştirilmesine, istekleri haricinde söz konusu işlemlerin zorunlu olarak gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" denildi.