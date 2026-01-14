Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yapısını pekiştirmek amacıyla öğrencilere dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" verilmesini kararlaştırmıştı. Sosyal medyada yayılan "Öğrenci Gelişim Raporu" paylaşımları ardından uygulamanın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Öğrenci Gelişim Raporu nedir?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025'te "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda birçok düzenleme ve uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamalardan biri de "Öğrenci Gelişim Raporu" oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen öğretim programları, beceri temelli bir yapı üzerine şekillendi.

ÖĞRENCİ GELİŞİM RAPORU NEDİR?

Öğrenci Gelişim Raporu, öğrencilerin becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla geliştirilen rubriklerin kullanılması ve veli önerilerinin eklenmesi suretiyle elektronik ortamda tutulan rapordur. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılmakta olan yazılı ve uygulamalı sınavlar yapılmaya devam edilmekte olup mevcut karne uygulaması derslere yönelik sonuç hakkında bilgi verirken, öğrencilerin süreç içerisindeki gelişimlerine dair bilgiler ayrıntılı olarak gelişim raporundan takip edilebilecektir.



GELİŞİM RAPORU HANGİ SINIFLARA UYGULANIYOR?

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi. Mili Eğitim Bakanlığınca, ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ikinci dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" da verilecek. Yazıda, öğrencilerin derse özgü beceri gelişimlerinin izlenerek değerlendirilmesine yönelik sürecin, ilkokul 1 ve 2. sınıf düzeyinde devam ettiği belirtildi.

Bu eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında ortaokul 5 ve 6 ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine "karne" verilmeye devam edileceğine işaret edilen yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının beceri temelli yapısı gereği derslerin tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin yıl boyunca bütüncül bir anlayışla izlenmesi ve yıl içindeki gelişimlerinin takip edilebilmesi amacıyla, öğretim programlarında yer verilen ünitelerin/temaların/öğrenme alanlarının işleniş zamanları dikkate alınarak genel müdürlüklerce belirlenen tarihlerde öğretmenler tarafından sisteme işlenmesi ve ikinci dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" verilmesi istendi.

GELİŞİM RAPORU ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Gelişim raporu uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğretmenlerin süreci doğru bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık, 9 ve 10. Sınıf Gelişim Raporu Öğretmen Bilgilendirme Kılavuzu" hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzda gelişim raporunun amacı, kapsamı, değerlendirme ölçütleri, e-Okul sisteminde yapılacak işlemler ve açıklamaları detaylı bir şekilde yer almaktadır.

GELİŞİM RAPORU KILAVUZU YAYIMLANDI

