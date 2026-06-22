Sosyal medyada paylaştığı videoda başörtülü kadınlara yönelik “imha edilsin” ifadelerini kullanan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verilen Hatice Ö.'nün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) götürürken yolda yaşadıklarını anlatan Hatice Ö. isimli bir velinin sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

Hatice Ö.’nün ifadelerinde kullandığı “Kapalılar imha edilsin” sözleri ise büyük tepki topladı.

Kadın hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı zamanda gözaltı talimatı da verdi.

"Kapalılar imha edilsin" sözleriyle skandala imza atmıştı: İlk ifadesi ortaya çıktı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hatice Ö.'nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, şüpheli yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Şüphelinin ilk ifadesi şu şekilde:

"Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum."

"Kapalılar imha edilsin" sözleriyle skandala imza atmıştı: İlk ifadesi ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

H.Ö. paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce metrodan indik, kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor, bir de git seni döveceğim diyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın.

Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin."

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