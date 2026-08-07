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Eğitim

Türkiye'de mezun olan yabancı öğrenciler için kritik ikamet izni kararı!

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Türkiye'de mezun olan yabancı öğrenciler için kritik ikamet izni kararı!

Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunlar, gerekli şartları sağlamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini 1 yıl daha uzatabilecek.

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Yükseköğrenim mezunlarının kısa dönem ikamet izni 1 yıl daha uzatılabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere bildirilen düzenlemeye göre, mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurarak 1 yıllık kısa dönem ikamet izni alan uluslararası mezunlar, gerekli şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunarak ikamet izinlerini 1 yıl daha uzatabilecek, böylece kısa dönem ikamet izni süresi 2 yıla kadar çıkabilecek.

Düzenlemeyle uluslararası mezunların lisansüstü eğitime devam etmesi, akademik çalışmalarını sürdürmesi, niteliklerine uygun istihdam olanaklarından yararlanmasını desteklemek ve ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amaçlanıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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