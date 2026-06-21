Çektiği videoda başörtülü kadınları hedef alarak “Kapalılar imha edilsin” ifadelerini kullanan Hatice Ö. isimli şahsın sözleri Türkiye gündemine oturdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da sert bir açıklama yaparak bakanlık olarak suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) götürürken yolda yaşadıklarını anlatan Hatice Ö. isimli velinin sosyal medyada paylaştığı video Türkiye'nin gündemine oturdu.

"Kapalılar imha edilsin" şeklindeki skandal sözlerin yer aldığı paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan jet hızıyla soruşturma başlatarak şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımların atılacağını duyurmasının ardından, bir sert tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

"Kapalılar imha edilsin” sözlerine Bakan Göktaş’tan sert tepki! Bakanlık suç duyurusunda bulunacak

"KARANLIK DÖNEM GERİDE KALDI"

Bakan Göktaş, toplumsal birliği zedelemeye çalışan bu sözleri en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Kadınların inancı, kıyafeti ve hayat tercihleri üzerinden üretilen bu kirli nefret dilinin, birlikte yaşama kültürüne yapılmış açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye’nin artık kadınların inançları nedeniyle ayrımcılığa uğradığı karanlık dönemleri çoktan geride bıraktığının altını çizdi.

Bakan Göktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Başörtülü kadınları hedef alarak “imha edilsin” ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz.

Kadınların inancı, kıyafeti ve hayat tercihi üzerinden nefret dili üretmek; temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır.

"Kapalılar imha edilsin” sözlerine Bakan Göktaş’tan sert tepki! Bakanlık suç duyurusunda bulunacak

BU DAVRANIŞLARA İZİN YOK

Bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştır. Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz.

"Kapalılar imha edilsin” sözlerine Bakan Göktaş’tan sert tepki! Bakanlık suç duyurusunda bulunacak

Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

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