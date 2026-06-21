"Kapalılar imha edilsin" sözleri büyük tepki çeken Hatice Ö. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatice Ö. hakkında aynı zamanda gözaltı talimatı da verdi.

Kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) götürmek için yola çıktığını belirten Hatice Ö. isimli bir velinin sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede gündem oldu. Videoda sınava giderken toplu taşımada yaşanan bir olayı anlatan Hatice Ö.’nün kullandığı “Kapalılar imha edilsin” sözleri büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda gözaltı talimatı verildi.

Video tepki toplamıştı! "Kapalılar imha edilsin" paylaşımına soruşturma!

“NEFRETİ TEŞVİK EDEN EYLEM”

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir.

Video tepki toplamıştı! "Kapalılar imha edilsin" paylaşımına soruşturma!

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Hatice Ö. sosyal medyada paylaştığı videoda ne demişti?

Az önce metrodan indik, kızımı sınava getirdim. İnerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin hanzo yanındaki kızı ondan beter. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya kıza yazık olacak sınava geliyor yazık bina ama bu bildiğin artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacaksın. Havuza denizi bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.





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