Adana’da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücüsünü darbettiği ve testereyle saldırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Sürücüye 180 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.

Olay, 5 Ağustos'ta merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 810 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Hakan Şimşek, otomobiliyle Akkuyu Mahallesi istikametine seyir halindeyken oto yıkamadan çıkmak isteyen bir araca yol verdi.

TESTEREYLE SALDIRMAYA KALKTI

Yol verdiği otomobil yol üzerinde durdu. Bir süre bekleyen Şimşek, diğer sürücünün yolu açmasını istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü M.A.K. araçtan inerek Şimşek'le tartışmaya başladı, kısa sürede büyüyen olayda şüpheli sürücünün Şimşek'e yumruk attığı öne sürüldü. İddiaya göre daha sonra aracının bagajından testere alan M.A.K., yeniden Şimşek'in üzerine yürüdü. Araya girenlerin müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yol verme kavgasında dehşet! Bagajdan testereyi çıkarıp sürücünün üzerine yürüdü

180 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Şimşek, M.A.K.'den şikayetçi olurken, M.A.K. da Şimşek'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Trafik ekipleri tarafından araçtan inerek saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.A.K.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobili de trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yol verme kavgasında dehşet! Bagajdan testereyi çıkarıp sürücünün üzerine yürüdü

"YOL VERMEME RAĞMEN SALDIRIYA UĞRADIM"

Olayı anlatan sürücü Ahmet Hakan Şimşek, trafikte yol vermesine rağmen tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü öne sürdü. Şimşek, "Yol verdim ancak daha sonra önümde beklemeye devam etti. Yolun açılmasını isteyince araçtan inerek bana saldırdı. Önce yumruk attı, ardından bagajdan testere alıp üzerime yürüdü. Araya giren vatandaşlar sayesinde testereyle yaralanmadım. Yumruk nedeniyle dudağımdan yaralandım" dedi.

Yol verme kavgasında dehşet! Bagajdan testereyi çıkarıp sürücünün üzerine yürüdü

Şüphelinin kendisinden de şikayetçi olmasına anlam veremediğini ifade eden Şimşek, "Ben kimseye hakaret etmedim, küfür etmedim. Araç kameramda yaşananların tamamı kayıtlı. Olayın bu noktaya gelmesi beni çok üzdü. Yaşadıklarımdan sonra Adana'da trafiğe çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.

Yol verme kavgasında dehşet! Bagajdan testereyi çıkarıp sürücünün üzerine yürüdü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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