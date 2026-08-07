Sinop'ta yol kenarında durakta 24 yıldır âşık olduğu kadını bekleyen 'Âşık Ecevit' lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü'nün hayatını kaybettiğine yönelik iddialar kısa sürede yayıldı. Yayılan söylentiler ardından vatandaşlar, "Aşık Ecevit öldü mü?" sorusuna cevap arıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 25 yılı aşkın süredir gençlik aşkı Ayşe'yi beklemesiyle tanınan Aşık Ecevit hakkında sosyal medyada ortaya atılan "öldü" iddiaları gündem oldu. 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü'nün hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar yapılırken, iddialar doğrulanmadı.

Hikayesiyle yüreklere dokunmuştu! Aşık Ecevit öldü mü?

AŞIK ECEVİT'İN HİKAYESİ

Sinop’un Boyabat ilçesinde 27 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekleyen Ecevit Öküzcü, görenleri duygulandırıyor.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ve “Aşık Ecevit” lakabıyla tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında “Aşık Ecevit’in yeri” diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

Ufak yaşlarda hastalık geçirdiğini ve gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit Öküzcü, “Burada bir kızla tanışmıştık. İlk zamanlar aramız iyiydi. Sonra aramız bozuldu. Yaklaşık 1 ay burada konuşmuştuk. İlk zamanlar aramız iyiydi ama sonra onun dengesi bozuldu. Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben. Babam yok. 1 tane erkek kardeşim var. Ben sürekli burada duruyorum. Buradan geçenler bana yardım ediyorlar. Bugünlerime hep zahmetle geldim. Hep hastaydım. Kızın canı istemiş gitmiş. Ben daha ne yapayım? Ben en son giderken gördüm, daha da görmedim. Hiçbir şey demedi bana. Bir taksiye bindi ve gitti" dedi.

Aşık Ecevit’e hayırsever bir vatandaş tarafından, konteyner ev verildiği belirtildi.

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