İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü, yol verme tartışması yaşadığı aracın önünü keserek araca ve sürücüsüne saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen şiddet anlarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yakalanan saldırgan kadın sürücüye kural ihlallerinden dolayı 185 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

İstanbul Kağıthane'de yol verme meselesi yüzünden başlayan sıradan bir tartışma, şiddet dolu anlara sahne oldu. Bir kadın motosiklet sürücüsünün, trafikteki agresif tavırları ve karşı tarafın aracına saldırması kameralara anbean yansıdı.

YOL VERME İNATLAŞMASI BÜYÜDÜ

Olay, önceki gün öğleden sonra Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü Mert Ali B. ile motosikletli Z.Ö. isimli kadın arasında, kimin geçiş üstünlüğüne sahip olduğu konusunda sözlü bir atışma yaşandı. Kısa sürede tırmanan tartışma sonucunda Z.Ö., motosikletiyle ticari aracın önünü kapatarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Yapma, cezası var uyarısına kulak asmadı! Araç sürücüsüne saldırdı, 185 bin lirasında oldu

ÇEVREDEKİLERİN UYARILARINA KULAK ASMADI

Aracın gidişini engelledikten sonra motosikletinden inen Z.Ö., çevredeki vatandaşların "Yapma, ceza yersin" şeklindeki sağduyulu ikazlarını tamamen duymazdan geldi. Öfkesine hakim olamayan kadın sürücü, önce aracı yumrukladı, ardından kapıyı zorla açarak o anları kayda alan Mert Ali B.'ye "Telefonunu kırarım" tehditleri savurarak saldırıda bulundu.

Yapma, cezası var uyarısına kulak asmadı! Araç sürücüsüne saldırdı, 185 bin lirasında oldu

GÖRÜNTÜLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Araç sürücüsünün maruz kaldığı saldırıyı cep telefonuyla saniye saniye kaydetmesi ve olayın sosyal medyada yayılması, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Tepki toplayan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, hızla başlattıkları inceleme sonucunda motosiklet sürücüsü Z.Ö.'nün kimliğini tespit ederek kadını yakaladı.

Yapma, cezası var uyarısına kulak asmadı! Araç sürücüsüne saldırdı, 185 bin lirasında oldu

SALDIRGANLIĞIN FATURASI AĞIR OLDU

Emniyet birimlerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Z.Ö.'ye, kask takmamak, trafikte husumetle başka bir aracı takip etmek ve saldırı amacıyla araçtan inmek gibi kural ihlallerinden ötürü tam 185 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün el konulurken, motosikleti de aynı süreyle trafikten men edilerek hakkında adli süreç başlatıldı.

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