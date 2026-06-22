Samsung yeni uygun fiyatlı modeli Galaxy M47 5G’nin tanıtım videosunu yayınladı. İşte performans canavarı olan oyun odaklı modeli tüm ayrıntıları…

Samsung yakında tanıtılması beklenen modeli Galaxy M47 5G’nin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Marka ilk olarak Hindistan’da satışa sunacağı modeliyle ilgili kısa bir video paylaştı.

“Yeni Nesil Canavar” sloganıyla duyurulan model için videoda, yüksek oyun performansı, grafik kalitesi ve uzun süreli pil ömrüne vurgu yapıldı.

3 ADET KAMERASI OLACAK

Kırmızı/bordo ve mat renkli model dikkat çekici bir tasarıma sahip. Arka tarafında ise dikey olarak konumlanan üçlü bir kamera kombinasyonu bulunuyor.

İlk bilgilere göre Samsung M47 5G’de Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM olması bekleniyor. Cihaz Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımıyla gelecek.

Tanıtım videosunda “yakında geliyor” ibaresi yer alsa da henüz çıkış tarihi belli olmadı.

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