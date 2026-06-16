Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026-YÖKDİL/2 başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için başvuru takvimini duyurdu. Şimdi ise gözler ''YÖKDİL sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularının cevaplarına çevrildi. İşte, YÖKDİL 2 başvuru ekranı ve geç başvuru tarihleri...

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabileceği gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulama aracılığıyla da tamamlanabilecek. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 başvuru ekranı ve geç başvuru tarihleri: YÖKDİL sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 BAŞVURU SON TARİH VE GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-YÖKDİL/2 başvuru süreci 16 Haziran tarihinde başladı. YÖKDİL son başvuru tarihi ise 24 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-YÖKDİL/2 geç başvuru günü 30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

YÖKDİL 2 başvuru ekranı ve geç başvuru tarihleri: YÖKDİL sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 180 dakika süre verilecek.

YÖKDİL 2 başvuru ekranı ve geç başvuru tarihleri: YÖKDİL sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak puanlar, lisansüstü eğitim başvurularında, akademik kadro süreçlerinde ve yabancı dil yeterliliği şartı aranan çeşitli kurumlarda kullanılabilecek.

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