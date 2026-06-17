Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle kurulan NP Ortaklığı tarafından hayata geçirilen URLA 77, değişen yaşam beklentilerinden ilham alan yeni nesil bir yaşam anlayışı sunuyor. Yalnızca 77 müstakil villadan oluşan proje; tek katlı yaşam anlayışı, düşük yoğunluklu yerleşim yaklaşımı, sürdürülebilir çözümleri ve Urla'nın doğal ritmiyle kurduğu güçlü bağla öne çıkıyor.

Son yıllarda değişen yaşam alışkanlıkları, konut tercihlerinin de yeniden şekillenmesine neden oluyor. İnsanlar artık yalnızca bir eve değil; doğayla bağ kurabilecekleri, mahremiyet sunan, nefes alan ve yılın tamamında yaşayabilecekleri yaşam alanlarına yöneliyor.

Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle kurulan NP Ortaklığı tarafından Urla'da hayata geçirilen URLA 77 de bu değişimden ilham alarak, şehir yaşamından tamamen kopmadan daha sakin ve dengeli bir yaşam arayanlar için geliştirildi.

77.000 metrekarelik arazi üzerinde konumlanan proje, yalnızca 77 müstakil, bahçeli ve tek katlı villadan oluşuyor. 5 Odalı, 4 Odalı, 3 Odalı ve 2 Odalı seçenekleriyle sunulan villalar; geniş bahçeleri, terasları ve doğayla güçlü ilişki kuran yaşam kurgusuyla öne çıkıyor. Bölgenin doğal taş dokusundan ilham alan mimari yaklaşım, günümüzün değişen ihtiyaçlarıyla birlikte ele alınırken; tek katlı yaşam anlayışı, doğayla uyumlu mimari yaklaşım ve dört mevsim yaşama imkânı projenin temelini oluşturuyor.

Nurol GYO ve Prokar iş birliğinde yeni bir proje: Kendi ritmini arayanlara Urla’da yeni bir yaşam hikayesi

ŞEHİRDEN KOPMADAN, DOĞANIN RİTMİNDE

Urla'da konumlanan URLA 77, sakin ve doğal bir yaşam sunarken; Urla merkeze, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, Alaçatı'ya ve Çeşme'ye olan yakınlığıyla erişilebilir bir yaşam deneyimi vadediyor. Bölge bulunan okul, hastane ve sosyal yaşam alternatifleri şehirden kopmadan modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına kolay erişim imkânı sağlıyor. Orman dokusuyla çevrili proje, dört mevsim yaşama uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Şömine, geniş teras alanları, yerden ısıtma, VRF sistemi, elektrikli araç şarj üniteleri ve iki araçlık otopark gibi yaşam çözümleriyle konforu destekleyen projede; 4 Odalı ve 5 Odalı villa seçeneklerinde özel yüzme havuzları bulunuyor.

4 Odalı ve 5 Odalı villalarda, bahçe içinde konumlanan bağımsız ikinci yaşam alanları ise misafir evi, çalışma odası, sanat atölyesi, genç odası veya kişisel ilgi alanlarına ayrılmış özel alanlar olarak değerlendirilebiliyor. Böylece yaşamın farklı dönemlerinde değişen ihtiyaçlara cevap verebilen esnek bir kullanım anlayışı sunuluyor.

Nurol GYO ve Prokar iş birliğinde yeni bir proje: Kendi ritmini arayanlara Urla’da yeni bir yaşam hikayesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAŞAMIN DOĞAL BİR PARÇASI

URLA 77'de sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca mimariyle sınırlı kalmıyor. Güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu depolama sistemleri ve her villaya elektrikli araç şarj ünitesi uygulaması gibi çevre dostu yaklaşımın önemli unsurları arasında yer alıyor.

Peyzaj tasarımında bölgenin iklimine uyumlu yerel bitki türleri tercih edilirken, su tüketimini minimize eden bir yaklaşım benimseniyor. Böylece doğal kaynakların verimli kullanımını destekleyen, çevreyle uyumlu ve uzun vadeli bir yaşam modeli oluşturulması hedefleniyor.

Depreme dayanıklılık yaklaşımıyla geliştirilen URLA 77, doğallık, güven ve uzun vadeli yaşam odağını bir araya getiriyor.

URLA 77'nin sosyal yaşam alanları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness center, pilates salonu, sauna, buhar odası, masaj odası, kafe, tenis ve padel kortları, basketbol sahası ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Her yaş grubuna hitap eden bu alanlar, aktif ve dengeli bir yaşam atmosferini destekliyor.

Nurol GYO ve Prokar iş birliğinde yeni bir proje: Kendi ritmini arayanlara Urla’da yeni bir yaşam hikayesi

Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bugün insanlar yalnızca bir ev değil; daha dengeli, sakin, sürdürülebilir ve nefes alabilecekleri bir yaşam alanı arıyor. URLA 77'yi geliştirirken biz de bu değişen yaşam beklentilerini merkeze aldık. Doğanın içinde ama hayattan kopmadan, mahremiyeti, dört mevsim yaşamı ve doğayla kurulan bağı ön planda tutan; işlevselliği ve zamansız tasarım anlayışını bir araya getiren bir yaşam kurgusu oluşturmayı hedefledik.”

Ongun sözlerine şöyle devam etti: “Urla'nın sahip olduğu doğal doku, yaşam kültürü ve kendine özgü yaşam anlayışının, bölgenin değerini önümüzdeki dönemde de artırmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bugün ikinci konut kavramının da yeniden tanımlandığını görüyoruz. İnsanlar artık yalnızca belirli dönemlerde kullandıkları evler değil; hayatlarını taşıyabilecekleri, yılın tamamında yaşayabilecekleri yaşam alanları arıyor. Nurol GYO ve Prokar olarak; sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve zamansız tasarım anlayışını merkeze alırken, değişen yaşam beklentilerine cevap verebilecek ve uzun vadeli değer oluşturacak bir proje geliştirmeyi amaçladık.”

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