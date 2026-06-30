Bahar havasının yerini sıcak hava dalgasına bırakmaya başladığı Türkiye için yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji’nin son raporuna göre, termometreler Urfa’da 40’ı, Diyarbakır, Gaziantep, Denizli’de 38’i görecek. İşte bazı illerde beklenen sıcaklıklar ve son uyarılar…

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ederken, sıcak hava dalgası Türkiye’ye doğru yola çıktı. Türkiye’de yüksek sıcaklık için uyarılar peş peşe sıralanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu yayınlayarak uyardı.

Son rapora göre termometreler Urfa’da 40, Diyarbakır, Denizli’de 38, İzmir, Muğla ve Bursa’da 36 dereceyi görecek. Buna göre ülke genelinde hava bugün az bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Türkiye haritasını ‘kızgın güneş’ sardı! Meteoroloji il il uyardı: 40 derece sıcaklık kapıda, termometreler yanacak

MARMARA VE EGE’YE RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Türkiye haritasını ‘kızgın güneş’ sardı! Meteoroloji il il uyardı: 40 derece sıcaklık kapıda, termometreler yanacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Az bulutlu ve açık 33 İstanbul Az bulutlu ve açık 32 İzmir Az bulutlu ve açık 36 Adana Az bulutlu ve açık 35 Antalya Az bulutlu ve açık 37 Samsun Az bulutlu 30 Trabzon Az bulutlu 27 Erzurum Az bulutlu ve açık 27 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 38

Türkiye haritasını ‘kızgın güneş’ sardı! Meteoroloji il il uyardı: 40 derece sıcaklık kapıda, termometreler yanacak

HANGİ BÖLGEDE TERMOMETRE KAÇI GÖRECEK?

Bölge bölge hava durumu tahminleri ise şöyle;

Bölge Hava Durumu Rüzgar Sıcaklıklar Marmara Az bulutlu ve açık Bölgenin güneybatı kesimlerinde (Çanakkale çevreleri) 30-50 km/saat İstanbul 32°C, Kırklareli 33°C, Çanakkale 35°C, Bursa 36°C Ege Az bulutlu ve açık Kuzey Ege kıyılarında sert esmesi (30-50 km/saat) beklendiğinden dikkatli olunmalı Afyon 31°C, İzmir ve Muğla 36°C, Denizli 38°C Güneydoğu Anadolu Tamamen bulutsuz ve açık Belirtilmemiş Mardin 36°C, Diyarbakır ve Antep 38°C, Urfa 40°C Akdeniz Tamamen az bulutlu ve açık (Yaz havası) Belirtilmemiş Hatay 32°C, Burdur 34°C, Adana 35°C, Antalya 37°C İç Anadolu Yağışsız, az bulutlu ve güneşli Belirtilmemiş Konya 32°C, Ankara ve Eskişehir 33°C, Çankırı 34°C Karadeniz Batı Karadeniz açık, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yer yer az bulutlu Belirtilmemiş Trabzon ve Rize 27°C, Zonguldak 28°C, Samsun 30°C, Bolu 31°C, Bartın ve Kastamonu 33°C Doğu Anadolu Az bulutlu ve açık Belirtilmemiş Kars 24°C, Van 26°C, Erzurum 27°C, Malatya 34°C (Gece ve sabah erken saatlerde diğer bölgelere göre daha düşük)

Türkiye haritasını ‘kızgın güneş’ sardı! Meteoroloji il il uyardı: 40 derece sıcaklık kapıda, termometreler yanacak

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