Türkiye haritasını ‘kızgın güneş’ sardı! Meteoroloji il il uyardı: 40 derece sıcaklık kapıda, termometreler yanacak
Bahar havasının yerini sıcak hava dalgasına bırakmaya başladığı Türkiye için yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji’nin son raporuna göre, termometreler Urfa’da 40’ı, Diyarbakır, Gaziantep, Denizli’de 38’i görecek. İşte bazı illerde beklenen sıcaklıklar ve son uyarılar…
- Urfa'da termometreler 40 dereceyi görecek; Diyarbakır, Denizli, İzmir, Muğla ve Bursa'da ise sıcaklıklar 36-38 derece arasında seyredecek.
- Ülke genelinde az bulutlu ve yağışsız bir hava hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.
- Bölge bölge yapılan tahminlere göre Güneydoğu Anadolu'da en yüksek sıcaklıklar 36-40 derece civarında olacak.
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ederken, sıcak hava dalgası Türkiye’ye doğru yola çıktı. Türkiye’de yüksek sıcaklık için uyarılar peş peşe sıralanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu yayınlayarak uyardı.
Son rapora göre termometreler Urfa’da 40, Diyarbakır, Denizli’de 38, İzmir, Muğla ve Bursa’da 36 dereceyi görecek. Buna göre ülke genelinde hava bugün az bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE’YE RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Az bulutlu ve açık
|33
|İstanbul
|Az bulutlu ve açık
|32
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|36
|Adana
|Az bulutlu ve açık
|35
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|37
|Samsun
|Az bulutlu
|30
|Trabzon
|Az bulutlu
|27
|Erzurum
|Az bulutlu ve açık
|27
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|38
HANGİ BÖLGEDE TERMOMETRE KAÇI GÖRECEK?
Bölge bölge hava durumu tahminleri ise şöyle;
|Bölge
|Hava Durumu
|Rüzgar
|Sıcaklıklar
|Marmara
|Az bulutlu ve açık
|Bölgenin güneybatı kesimlerinde (Çanakkale çevreleri) 30-50 km/saat
|İstanbul 32°C, Kırklareli 33°C, Çanakkale 35°C, Bursa 36°C
|Ege
|Az bulutlu ve açık
|Kuzey Ege kıyılarında sert esmesi (30-50 km/saat) beklendiğinden dikkatli olunmalı
|Afyon 31°C, İzmir ve Muğla 36°C, Denizli 38°C
|Güneydoğu Anadolu
|Tamamen bulutsuz ve açık
|Belirtilmemiş
|Mardin 36°C, Diyarbakır ve Antep 38°C, Urfa 40°C
|Akdeniz
|Tamamen az bulutlu ve açık (Yaz havası)
|Belirtilmemiş
|Hatay 32°C, Burdur 34°C, Adana 35°C, Antalya 37°C
|İç Anadolu
|Yağışsız, az bulutlu ve güneşli
|Belirtilmemiş
|Konya 32°C, Ankara ve Eskişehir 33°C, Çankırı 34°C
|Karadeniz
|Batı Karadeniz açık, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yer yer az bulutlu
|Belirtilmemiş
|Trabzon ve Rize 27°C, Zonguldak 28°C, Samsun 30°C, Bolu 31°C, Bartın ve Kastamonu 33°C
|Doğu Anadolu
|Az bulutlu ve açık
|Belirtilmemiş
|Kars 24°C, Van 26°C, Erzurum 27°C, Malatya 34°C (Gece ve sabah erken saatlerde diğer bölgelere göre daha düşük)