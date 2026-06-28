KPSS 2026 başvuru süreci başlıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının başvuru ile sınav takvimi belli oldu. Adaylar ''KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman?'' merak ederken sınava dair tüm detaylar açıklandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ilk başvurular Temmuz ayında alınırken, farklı eğitim düzeyleri için başvuru tarihleri ve sınav günleri ayrı ayrı uygulanacak. Peki KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman? İşte 2026 KPSS takvimine ilişkin tüm ayrıntılar…

KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar 19-20 Ağustos 2026 tarihlerindeki geç başvuru döneminde işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde kabul edilecek.

KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS (ORTAÖĞRETİM, LİSANS, ÖN LİSANS) SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek.

KPSS (Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans) başvuru ne zaman? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS (ORTAÖĞRETİM, LİSANS, ÖN LİSANS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026'da, KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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