KPSS başvuru tarihleri 2026, kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adaylar, başvuru sürecinin başlayacağı tarihleri ve ÖSYM AİS başvuru ekranına ilişkin detayları araştırıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle KPSS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumları için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuruların başlayacağı günleri ve sınav takvimini yakından takip ediyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı sınav olarak takvimde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS başvuru ekranı ve tarihleri 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adayların katılacağı KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

KPSS başvuru ekranı ve tarihleri 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Lisans mezunu adayların katılacağı sınav için başvuru süreci 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül 2026, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS başvuru ekranı ve tarihleri 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı sınav olarak uygulanıyor. 2026 DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 5 Ekim 2026 tarihinde yapılabilecek.

Sınav sonuçlarının 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

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