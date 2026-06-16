Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından gözler sonuç ve tercih takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuzda LGS sonuç ve tercih sürecinin ayrıntılarına yer vermişti. Peki, LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih süreci nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü 2 oturumda tamamlandı. Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.

LGS TERCİH SÜRECİ

Yayımlanan kılavuzda şu bilgiler paylaşıldı:

10 Temmuz 2026 – Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

13-24 Temmuz 2026 – Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 – Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

5 Ağustos 2026 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

5-7 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

10-12 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

14 Ağustos 2026 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2026 – Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması.

LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç ve tercih takvimi belli oldu

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRMELER

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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