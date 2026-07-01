Piyasalarda Orta Doğu’daki savaşın damga vurduğu 2026’nın ilk yarısı geride kaldı. Jeopolitik risklerde artışa rağmen altın fiyatları bu dönemde hayal kırıklığı yaşattı. İçeride sıkı para politikası devam ederken; döviz kurlarında ilk yarıda stabil görünüm tesis edildi. En yüksek getiri ise borsada gerçekleşti. İşte yatırım araçlarının ilk yarı performansı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yılın ilk yarısı tamamlanırken, yatırım araçlarının da Ocak-Haziran 2026 dönemindeki performansı ortaya çıkmış oldu.

İlk yarıda Orta Doğu’da başlayan ABD-İran savaşı, dünya piyasalarının ana gündem maddesi oldu ve fiyatlamalara etki eden en önemli risk unsuru olarak öne çıktı.

Petrol fiyatlarının 120 dolar sınırına kadar ivmelenmesini tetikleyen jeopolitik riskler, dünyayı yüksek enflasyon ve yüksek faiz patikasına yönlendirirken; bu süreçte dolar endeksi 100,00 seviyesini aştı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,5’e yaklaştı.

ALTIN VE PETROL

Gelişmelerden en çok altın fiyatları etkilendi. Ocak ayında 5.600 dolara kadar yükselen ons altın, ABD para biriminin güç kazanması ve FED’den faiz artışı beklentisinin artması ile ilk yarının sonunda 4.000 doların altında geriledi. Onsta ilk yarıdaki değer kaybı ise %-8’e yaklaştı.

Gram altın da onstaki gelişmelerden etkilendi. Yılın başında 7.812 TL’ye kadar yükselen gram fiyatı, haziranı 6.010 TL’den kapattı.

Petrol fiyatları Orta Doğu’da müzakere iyimserliği ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte 70-75 dolar bandına kadar geriledi ve savaş öncesi seviyelere çekildi.

Ne altın ne dolar ne de euro! İşte ilk yarının getiri şampiyonu…

SIKI PARA POLİTİKASI

İç piyasada da TCMB, artan küresel risklere karşı mart başından bu yana piyasa fonlamasını koridorun üst bandından gerçekleştiriyor. Politika faizi savaş döneminde %37’de sabit tutulurken, piyasa fonlama %40’tan gerçekleşti.

Bu politika Türk lirasına destek oldu ve belirsizlik döneminde döviz kurlarındaki stabil görünüm de tesis edildi. Yıla 42,94 TL’den başlayan dolar, haziranı 46,63 TL’den tamamladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Zincir market tepkisi! Rekabet yok ortak fiyat belirliyorlar

BORSA REKORU GÖRDÜ

İç piyasada Borsa İstanbul’da da dikkat çeken hareketler yaşandı. BİST 100 endeksi bu yılın ilk yarısında 15.204 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Haziran kapanışı ise 14.121 seviyesinden gerçekleşti. Borsa, geleneksel yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan enstrüman olarak öne çıktı.

Ne altın ne dolar ne de euro! İşte ilk yarının getiri şampiyonu…

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bütün bu gündemde piyasalarda ilk yarıda yatırım araçlarının performansı şöyle gerçekleşti:

-Borsa (BİST 100): %25,40

-TL mevduat: %18,00

-Dolar: %8,60

-Euro: %5,50

-Gram altın: %0,79

Haberle İlgili Daha Fazlası