TESK Başkanı Palandöken, zincir marketlerde rekabet yerine ortak fiyat oluştuğunu öne sürüp daha kapsamlı denetim çağrısı yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enfl asyonun yüksek seyretmesinde zincir marketlerin oluşturduğu haksız rekabetin büyük payı olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadelede sadece üretim maliyetlerini konuşmanın yeterli olmadığını vurgulayan Palandöken, raf fiyatlarının nasıl oluştuğunun aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

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REKABET YERİNE FİYAT BİRLİKTELİĞİ

Normal şartlarda mağaza sayısı arttıkça rekabetin güçlenerek fiyatların aşağı yönlü baskılanması gerektiğini, ancak bugün binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde bunun tam tersinin yaşandığına dikkat çeken Palandöken şunları kaydetti: Rekabet yerine fiyat birlikteliği oluşuyor. Tarladan çok düşük bedellerle alınan ürünler raflarda katlanmış fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Alım fiyatlarını büyük zincirler belirlediği için üretici emeğinin karşılığını alamayıp üretimden çekiliyor.

Üreticinin üretimden çekilmesi ise hem arzın daralmasına hem de fi yatların daha da yükselmesine neden oluyor. Binlerce şubeye ulaşan işletmeler etkin denetim mekanizmalarıyla takip edilmeli. Piyasada gerçek rekabetin sağlanmasıyla fi yatların dengeleneceğini ve enflasyon baskısının azalacağını belirten Palandöken “Yıllardır dile getirdiğimiz Perakende Yasası; esnafın korunması, adil rekabetin tesisi ve enflasyonla mücadele açısından hayati önem taşıyor. Bu yasanın güncellenerek yürürlüğe girmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.

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