Ankara'da on binlerce sahipsiz köpek toplatıldı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Canbolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir"