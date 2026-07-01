MAHMUT EKİNCİ
Ankara'da 52 bin sahipsiz köpek toplatıldı
Ankara Valisi Yakup Canbolat, 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını duyurdu.
Özetle DinleAnkara'da 52 bin sahipsiz köpek toplatıldı
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Ankara'da 2024 yılında tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamı toplandı.
- Ankara Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından bilgi verdi.
- 2024 yılında Ankara'da 52 bin sahipsiz sokak hayvanı tespit edildi.
- Bugün itibarıyla bu hayvanların tamamının toplama çalışmaları tamamlandı.
- Tespit dışı kalan hayvanlar için arama, tarama ve toplama çalışmaları titizlikle devam edecek.
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Ankara'da on binlerce sahipsiz köpek toplatıldı.
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Canbolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir"
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