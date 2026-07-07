Beşiktaş, kaleci transferinde uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel için Bundesliga devi Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'nın ardından bir transferi daha bitirdi. Alexander Nübel'in, 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’a gelerek, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Beşiktaş, bonservis bedeli için 6,3 milyon avro ödeyeek. Nübel’e ise 5 milyon avro imza parası verilecek. Tecrübeli file bekçisinin yıllık ücreti ise 5 milyon avro olacak.

Alexander Nübel'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

ALEMDAR DA GELİYOR

Siyah-beyazlılar, Başakşehir’n 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar’la da prensip anlaşmasına vardı. Dört senelik sözleşme imzalayacak olan Alemdar, kısa süre içinde Beşiktaş’ın Slovakya kampına katılacak. 23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes'den 1,2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir’e transfer olmuştu.

Doğan Alemdar

Öte yandan sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ile görüşme yapılmayacak. 25 yaşındaki file bekçisinin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüştüğü biliniyor.

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