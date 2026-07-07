Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: Kale artık Nübel'in
Beşiktaş, kaleci transferinde uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel için Bundesliga devi Bayern Münih ile anlaşma sağladı.
- Alexander Nübel, 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Nübel transferi için Beşiktaş, 6,3 milyon avro bonservis bedeli ve 5 milyon avro imza parası ödeyecek, ayrıca yıllık 5 milyon avro ücret alacak.
- Başakşehir'in 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ile de prensip anlaşmasına varıldı ve 4 senelik sözleşme imzalanacak.
- Ersin Destanoğlu ile sözleşme yenilenmeyecek ve Hull City ile görüştüğü biliniyor.
Siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'nın ardından bir transferi daha bitirdi. Alexander Nübel'in, 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’a gelerek, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
TRANSFERİN MALİYETİ
Beşiktaş, bonservis bedeli için 6,3 milyon avro ödeyeek. Nübel’e ise 5 milyon avro imza parası verilecek. Tecrübeli file bekçisinin yıllık ücreti ise 5 milyon avro olacak.
ALEMDAR DA GELİYOR
Siyah-beyazlılar, Başakşehir’n 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar’la da prensip anlaşmasına vardı. Dört senelik sözleşme imzalayacak olan Alemdar, kısa süre içinde Beşiktaş’ın Slovakya kampına katılacak. 23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes'den 1,2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir’e transfer olmuştu.
Öte yandan sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ile görüşme yapılmayacak. 25 yaşındaki file bekçisinin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüştüğü biliniyor.