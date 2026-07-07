Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir." ifadelerini kullandı. Güler ayrıca Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Bakan Güler'in açıklamalarından satırbaşları:

"Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.

Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.

Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir."

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