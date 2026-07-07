İhlas Haber Ajansı
Kadınlar sopalarla birbirine girdi! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kadınlar sopalarla birbirine girdi. Kavga sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Özetle DinleKadınlar sopalarla birbirine girdi! Yaralılar var
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3. Sayfa 1 dk önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kadınlar arasında çıkan sözlü tartışma, sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
- Kavga, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
- Tartışma önce sözlü başladı, ardından sopalı kavgaya dönüştü.
- Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta zorlandı.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Kavgada 2 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Polis bölgede güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine saldırdığı anlarda çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmakta zorlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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