Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay, 81 yaşında vefat etti. Özellikle 28 yıl boyunca sahnelediği "Lüküs Hayat" müzikaliyle hafızalara kazınan usta sanatçının vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu. Göktay, bugün düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Zihni Göktay'dan acı haber geldi. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir huzurevinde hayatını sürdüren sanatçı, önceki akşam rahatsızlanması üzerine Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Göktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 81 yaşında hayatını kaybetti.

İLK TÖREN HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE

Usta sanatçı için bugün ilk veda töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. Törenin ardından Zihni Göktay'ın naaşı, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zihni Göktay'ın oğlu Ömer

KIZININ OKUDUĞU MEKTUP DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Anma töreninde konuşan Zihni Göktay'ın oyuncu kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının yıllar önce oyunculuk mesleğine adım attığında kendisine yazdığı mektubu okuyarak duygu dolu anlar yaşattı. Dilbaz, "Ben babam gibi güzel konuşamıyorum. Bu yüzden onun bana bu mesleğe başladığım gün yazdığı mektubu okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zihni Göktay'ın kızı Zeynep

Zihni Göktay'ın yıllar önce kızına kaleme aldığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu. Bu, binbir zorluğuna rağmen seçmekten asla pişman olmadığım bu güzel sanata ilk adımı atmak için... Eğer bu bir bayrak yarışıysa, ben de sana "Yolun açık olsun." diliyorum güzel kızım. Yalnız başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisi olmaya gayret göster. Yetenek yetmez; dürüstlük, ahlak, sorumluluk duygusu ve yılmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerekir. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak daha da zor. Tiyatrocu, evli ve anne bir kadın olmak ise çok, çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın, tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni zirveye çıkaracaktır. Şimdilerde "Zihni Göktay'ın kızı Zeynep" diyorlar. İleride "Zeynep Göktay'ın babası" desinler bana. Zeynep, unutma; ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil. Bu, böyle bir sanattır. Güzellikler, şans ve başarı, geleceğinde ilerlediğin yolda sana yardımcı olsun; yoluna halı olsun ki bu dikenli yolda ayakların incinmesin. Hadi rastgele, babişkon."

SUNA KESKİN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Anma töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu Suna Keskin, "Hakikaten çok üzgünüm. Ruhu şad olsun. Aslında hastalığını biliyorduk ama yine de sağlığına kavuşur diye düşünüyordum. Ama maalesef acı haberi aldık. Son yıllara kadar sağlığı iyiydi, etrafına neşe saçardı. Kimse ebediyen yaşamıyor ama sanki çok uzun yıllar yaşayacak gibi hissediyordum. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Suna Keskin

MELTEM CUMBUL: KIYMETLİ BİR TİYATRO İNSANIYDI

Oyuncu Meltem Cumbul da Zihni Göktay ile "Biz Size Aşık Olduk" dizisinde birlikte rol aldıklarını ve projede baba-kızı canlandırdıklarını anlattı. Göktay'a duyduğu hayranlığın birlikte çalıştıktan sonra güçlü bir dostluğa dönüştüğünü ifade eden Cumbul, şunları söyledi:

"Ben kendisinin çok büyük bir hayranıydım. Birlikte çalıştıktan sonra dostluğumuz her zaman baki kaldı. En son da 2022'de Adana Altın Koza'da bir araya gelebildik. Çok önemli bir tiyatrocu, çok önemli bir oyuncu, geleneksel tiyatronun taşıyıcılarından. Dolayısıyla onu kaybetmenin üzüntüsünü taşıyoruz hepimiz. Çok kıymetli bir tiyatro insanıydı."

Meltem Cumbul

AYŞE KÖKÇÜ: O BİLET CENAZE İÇİN ALINMIŞ

Oyuncu Ayşe Kökçü ise Zihni Göktay'ın vefatına hala inanmakta güçlük çektiğini belirterek, birlikte yaşadıkları uzun yıllara dayanan dostluğu ve anıları unutamayacağını ifade etti:

"İnanamıyorum. O kadar çok anılar, yaşanmışlıklar var ki… İnsanın inanası gelmiyor. Ben Bodrum'daydım. 10 gün önce bilet almıştım İstanbul'a gelmem gerekiyordu ve buraya, cenazeye geldim. O bilet cenaze için alınmış. Nurlarda uyusun arkadaşım..."

Ayşe Kökçü

GEÇEN YIL HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Yaklaşık üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybeden usta sanatçı, evinin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasının ardından Maltepe'deki bir huzurevine taşınmıştı.

Huzurevine kendi isteğiyle yerleştiğini her fırsatta dile getiren Göktay, bu kararın tamamen kendisine ait olduğunu belirterek çocuklarının kendisiyle birlikte yaşamasını istediğini, ancak kendi tercihinin huzurevi olduğunu ifade etmişti.

Sanat yaşamına ilişkin yaptığı açıklamalarda tiyatroyu "ekmek teknesi" olarak gördüğünü söyleyen Göktay, yıllarca sahnede olmasına rağmen gösterişli bir yaşam sürmediğini vurgulamıştı. "Lüküs Hayat" müzikalinde 28 yıl sahne aldığını hatırlatan usta sanatçı, çocuklarını tiyatrodan kazandığı gelirle büyüttüğünü ve bundan her zaman gurur duyduğunu dile getirmişti.

Zihni Göktay ardında maceralı bir hayat hikayesi bıraktı. Türkiye Gazetesi Kültür Sanat Şefi Murat Öztekin, bugünkü yazısında Göktay ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. İşte usta ismin hafızalarda iz bırakan kariyeri...

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