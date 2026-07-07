Amasya'da Osmanlı dönemine ait 540 yıllık tarihi caminin kapısında bulunan süslemeler arasındaki gizemli baykuş başlığı görenleri büyülüyor.

Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından 1481-1486 yılları arasında babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesi konumundaki caminin devasa giriş kapısının tavan süsleri arasında beliren baykuş başlığı figürü ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

540 yıllık camide gizemli başlık! Gören etkilenip gidiyor

BEREKET SEMBOLÜ

Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş başlığı figürünün gözlemlendiği mukarnas adı verilen süsleme tekniği İslam mimarisinde kubbe geçişleri, taç kapılar ve mihraplarda estetik geçiş sağlamak ile geometrik hücrelerin üst üste ve yan yana dizilmesiyle elde edilen üç boyutlu bir yapı şekli olarak biliniyor.

540 yıllık camide gizemli başlık! Gören etkilenip gidiyor

MİMAR SİNAN'IN YAPILARINDA DA BULUNUYOR

Sanat tarihçisi Oğuzhan İlgün, "Baykuş bereket sembolüdür. Koruyucu özelliğe sahiptir. Taç kapıya işlenme halini Mimar Sinan yapılarında da aynı şekilde görüyoruz. Çünkü burada bir simetri söz konusu. Bu simetrinin ortaya çıkarmış olduğu baykuşu andıran bir motif görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

540 yıllık camide gizemli başlık! Gören etkilenip gidiyor

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Tur rehberi Suat Ulusoy da gezdirdikleri ziyaretçilerin gözleri, kulakları ve gagasıyla gözlemlenen baykuş başlığından çok etkilendiklerini belirtti.

Gezi amacıyla Kastamonu Tosya'dan Amasya'ya gelen Havva Gövercikli ise çok muazzam bir eser olarak değerlendirdiği süslemeye hayran kaldıklarını vurguladı.

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