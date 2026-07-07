Anderson Talisca'nın, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den gelen teklif sonrası Fenerbahçe'den ayrılma talebinde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı yönetime bıraktığı ve transferde mali durumun belirleyici olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin transfer etmek istediği Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

TALISCA'DAN AYRILIK TALEBİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz şubat ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı futbolcu, Hull City'den teklif aldı. Talisca'nın, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

MALİ ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Aziz Yıldırım yönetiminin, konuyu teknik direktör İsmail Kartal'a ilettiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, yıllık 7.5 milyon euro kazanan Talisca konusunda son kararı yönetime bıraktığı ve "Kulübün mali şartları neyi gerektiriyorsa o yapılsın" görüşünü paylaştı.

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