Fenerbahçe'de Anderson Talisca gerçeği: Hull City sonrası yeni gelişme
Anderson Talisca'nın, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den gelen teklif sonrası Fenerbahçe'den ayrılma talebinde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı yönetime bıraktığı ve transferde mali durumun belirleyici olacağı belirtildi.
- Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatmıştı.
- Hull City'den teklif alan Talisca, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
- Teknik direktör İsmail Kartal, Talisca konusundaki kararı yönetime bıraktı.
- Talisca'nın, yıllık kazancının 7.5 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin transfer etmek istediği Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TALISCA'DAN AYRILIK TALEBİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz şubat ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı futbolcu, Hull City'den teklif aldı. Talisca'nın, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldığı aktarıldı.
MALİ ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK
Aziz Yıldırım yönetiminin, konuyu teknik direktör İsmail Kartal'a ilettiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, yıllık 7.5 milyon euro kazanan Talisca konusunda son kararı yönetime bıraktığı ve "Kulübün mali şartları neyi gerektiriyorsa o yapılsın" görüşünü paylaştı.