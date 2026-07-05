Fenerbahçe'nin Avusturya kampı için belirlenen 36 kişilik kadro açıklandı. Milli futbolcular ve yeni transferler kafilede yer alırken, sakatlığı bulunan Vedat Muriqi'nin tedavisinin İstanbul'da devam edeceği bildirildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için Avusturya'ya götüreceği 36 kişilik kadroyu açıkladı. Milli futbolcuların da dahil olduğu kafilede yeni transferler yer alırken, sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ise tedavisini İstanbul'da sürdürecek.

Sarı-lacivertliler, 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Kulüp, kamp kadrosunun yanı sıra sakat futbolcuların son durumuna ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe sezon öncesi kampı

36 KİŞİLİK KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta ve Sidiki Cherif.

Fenerbahçe sezon öncesi kampı

MURİQI'NİN TEDAVİSİ İSTANBUL'DA SÜRECEK

Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan MR kontrollerinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi, Avusturya kampı kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli golcünün tedavi ve rehabilitasyon sürecinin İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

Vedat Muriqi

AMARA DIOUF İÇİN ÖZEL GELİŞİM PLANI

Yeni transfer Amara Diouf'un gelişim sürecine ilişkin de açıklama yapan Fenerbahçe, genç oyuncunun Topuk Yaylası kampındaki bireysel programını tamamladığını duyurdu.

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