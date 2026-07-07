Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yıllar sonra Suriye'ye giden ilk AB lideri oldu. Suriye lideri Şara ile tarihi Emevi Camisi ve Eski Şam bölgesini ziyaret eden, onuruna verilen yemeğe katılan Macron'un güneş gözlüklerini hiç çıkarmaması ise gündem oldu. Göz hastalığı geçirdiği iddia edilen Macron, güneş gözlükleriyle daha önce de manşetlere taşınmıştı. İşte detaylar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında dün Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

EMEVİ CAMİİ'NE DE GİTTİLER

17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Şara ve Macron'un Emevi Camisi'ni de kapsayan turunun ardından, Suriye liderinin konuk cumhurbaşkanı onuruna Eski Şam'daki bir restoranda akşam yemeği verdiğini belirtti.

Tarihi Suriye ziyaretine damga vurdu! Macron ne camide ne de sarayda gözlüklerini çıkarmadı

"İSTİKRAR ADINA YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

Macron, sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım" dedi.

Tarihi Suriye ziyaretine damga vurdu! Macron ne camide ne de sarayda gözlüklerini çıkarmadı

GÖZLÜKLERİNİ BİR SANİYE BİLE ÇIKARMADI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Macron, iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Ziyaretin öneminin yanı sıra Macron'un ne camide ne de sarayda verilen yemekte güneş gözlüklerini bir an olsun çıkarmaması dikkat çekti.

Tarihi Suriye ziyaretine damga vurdu! Macron ne camide ne de sarayda gözlüklerini çıkarmadı

Bu durum sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken Macron'un ocak ayında katıldığı Davos zirvesinde de gözlüklerini hiç çıkarmadığı görüşmüştü. Macron, "Gözümün bu çirkin görünümü için özür dilerim. Bu bir kaplan gözü. Kararlılığın işaretidir” demişti.

Tarihi Suriye ziyaretine damga vurdu! Macron ne camide ne de sarayda gözlüklerini çıkarmadı

Elysee Sarayı kaynakları ise Macron'un göz rahatsızlığı yaşadığını belirtmişti.

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