Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlayıcı infilak etti. Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin ilk açıklama gelirken, 4'ü polis olmak üzere 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Macronun kaldığı otelin yakınlarında patlama! Şamda sıcak dakikalar

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

SUUDİ MEDYASI: PATLAMADAN 15 DAKİKA ÖNCE AYRILDI

Suudi Arabistan medyasının aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konvoyu, Şam’daki patlamadan yalnızca 15 dakika önce kaldığı yerden ayrıldı. Suriye medyası ise, patlama esnasında Şara'nın Macron'u kabul ettiğini belirtti.

4'Ü POLİS 18 KİŞİ YARALANDI

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, patlamada 4'ü polis olmak üzere 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Macronun kaldığı otelin yakınlarında patlama! Şamda sıcak dakikalar

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Macron, Suriye Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir arada ve patlamalardan etkilenmedi."

Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

Macronun kaldığı otelin yakınlarında patlama! Şamda sıcak dakikalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye geldi. Macron, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri oldu.

Macron'a ziyareti sırasında TotalEnergies ve Fransız konteyner taşımacılığı grubu CMA CGM'nin CEO'ları da dahil olmak üzere iş dünyasının önde gelen isimleri eşlik ediyor.

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