İhlas Haber Ajansı
Yaşlı kadının feci sonu! 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de 89 yaşındaki F.K. isimli kadın, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle DinleYaşlı kadının feci sonu! 4'üncü kattan düşerek hay...
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3. Sayfa 12 dk önce
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 89 yaşındaki bir kadın, apartmanın 4. katından düşerek olay yerinde vefat etti.
- Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi.
- 89 yaşındaki F.K. isimli kadın, bir apartmanın 4. katından düştü.
- Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde vefat ettiğini tespit etti.
- Cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
- Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
89 yaşındaki F.K. isimli kadın, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen sebeple aşağıya düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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