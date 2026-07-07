Eskişehir'de 89 yaşındaki F.K. isimli kadın, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

89 yaşındaki F.K. isimli kadın, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen sebeple aşağıya düştü.

Yaşlı kadının feci sonu! 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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